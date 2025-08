OSG na Flip: Cantora e jornalista estreia na ficção com romance 'A Verdade é Vagabunda'

A jornalista e cantora Angela Brandão dá início a uma nova etapa na carreira literária com o lançamento de A Verdade é Vagabunda, seu primeiro romance. Publicado pela Editora Urutau e assinado por Angela sob o pseudônimo Lina Borbi, a obra foi lançada no último final de semana durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip.

Em Conversa com O São Gonçalo durante o evento, Angela destacou a emoção de lançar o livro em um dos maiores eventos literários da América Latina. "O lançamento aqui foi mágico, foi gratificante. Ter essa troca com pessoas muito profundas que também gostam de ler, em meio a tantos autores e livros, é nada mais do que pura inspiração", afirma.

Suspense psicológico recheado de reviravoltas, o livro acompanha a história da personagem Adriana, que é sequestrada e mantida em cativeiro dentro da própria casa por um homem. “Ela percebe que o sequestrador que toma conta dela está muito ansioso e se dá conta de que chegou a hora do ‘tudo ou nada’. Ela oferece a ele o que seria o maior tesouro dela que é o caderno de escritos dela. Por mais absurdo que pareça, esse caderno vai mudar a história da vida dos dois”, conta a autora.

A autora, que também é atriz e compositora, explica que a ideia de escrever a ficção nasceu de forma orgânica, assim como seus outros trabalhos. “Nenhum escritor escreve porque quer. Acredito que a gente termina escrevendo porque precisa. Se a literatura e arte fazem um chamado, alguns de nós não têm outra opção a não ser aceitar”, destaca Angela. “A Verdade é Vagabunda” já está disponível nas livrarias.

