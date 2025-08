Empresário é esfaqueado e morto dentro de prédio comercial no Centro do Rio

Câmeras de segurança flagraram a entrada e saída do suspeito - Foto: Reprodução - TV Globo

Câmeras de segurança flagraram a entrada e saída do suspeito - Foto: Reprodução - TV Globo

Um empresário identificado como Álvaro Borges Ribeiro, de 70 anos, foi esfaqueado e morto no interior de um prédio comercial no Centro do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (4). A vítima trabalhava em uma sala na Rua da Quitanda.

De acordo com informações de testemunhas, por volta das 10h30, o empresário foi seguido até o prédio por um homem em situação de rua, que usava uma máscara e uma camisa enrolada na cabeça. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem entra na portaria do prédio e o momento em que sai após cometer o crime.

O suspeito saiu do prédio sem levar nenhum objeto.

O corpo de Álvaro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e analisa imagens das câmeras de segurança para identificar e encontrar o autor do crime, além de descobrir a motivação do assassinato.