Trecho 4 do MUVI recebe mais uma etapa de pavimentação

As obras no trecho 4 do projeto MUVI - Mobilidade Urbana Verde e Integrada - seguem em avanço. Na manhã desta segunda-feira (4), foi iniciada a pavimentação na segunda faixa da Avenida Presidente Kennedy, entre a Rua Monteiro Lobato e o Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte.

O projeto do MUVI está sendo executado por uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões.

O ponto de deságue da drenagem na região é na Rua Monteiro Lobato, onde foram instalados tubos de diâmetro de mil milímetros para escoar águas, direcionando-as para locais apropriados, evitando alagamentos.

O trecho 4 vai do bairro Estrela do Norte a Trindade. Toda a região já obteve obras de drenagem e está recebendo acabamentos nas calçadas e na extensão da ciclovia. Os trechos 1 e 2 já estão prontos. Os trechos 3, 5 e 6 também estão com obras em andamento.

O prefeito Capitão Nelson reforça a importância do investimento no município.

“É muito gratificante ver cada etapa dessa obra que beneficia a nossa população. É uma intervenção muito complicada, mas que está avançando de forma veloz. Já podemos ver a mudança na mobilidade urbana nos primeiros trechos da obra e a população aproveitando a nova calçada e a ciclovia, que incentivam a prática de atividades físicas. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, por essa grande parceria”, disse.

O MUVI vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e, no trajeto, estão sendo executadas várias intervenções urbanísticas. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).