Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas, terá reversível para avanço das obras de macrodrenagem

A partir desta terça-feira (05), a Prefeitura de Niterói vai interditar o trecho da direita, sentido Zona Sul, da Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas, e criar faixa reversível na pista sentido Região Oceânica. A mudança no tráfego é necessária para o avanço das obras de macrodrenagem na região, que incluem a instalação de grandes galerias que cruzam a via. Para ampliar a área de tráfego de veículos na pista junto à praia, foi demolido um trecho do canteiro central, permitindo a liberação de duas faixas para cada sentido. A NitTrans está presente nas ruas, com operadores atuando diretamente na orientação do fluxo de veículos.

A obra da bacia A da macrodrenagem é executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), com o objetivo de acabar com os alagamentos no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério de São Francisco, especialmente nos cruzamentos de sete vias transversais com a Avenida Prefeito Silvio Picanço — área que registra os maiores volumes de água.

Leia também:

Em documento, Botafogo diz que vendeu Savarino ao Lyon em 'ajuda' a clube francês

Fernando Diniz segue prestigiado por Pedrinho mesmo com jejum de vitórias

As equipes já concluíram a instalação das galerias na pista sentido Jurujuba e o asfaltamento do trecho, que foi liberado para o trânsito na última terça-feira (29). Nesse lado da via, os trabalhos continuam com a reconstrução de calçadas, meios-fios, bocas de lobo e sarjetas.

O projeto de macrodrenagem contempla a implantação de grandes galerias para atender às novas necessidades da região e reduzir transtornos em períodos de chuvas mais intensas. Serão implantadas galerias de águas pluviais retangulares e circulares, dimensionadas conforme os parâmetros técnicos recomendados. A maior galeria será retangular, com aproximadamente 500 metros de extensão, 2,75 metros de base e 1,20 metro de altura, e terá o deságue direcionado para a Baía de Guanabara.

O investimento total é de R$ 13,4 milhões, com conclusão prevista para o mês de outubro.

Macrodrenagem da Bacia B concluída

Em junho de 2024, a ION finalizou as obras de macrodrenagem na região com a implantação de 390 metros de rede subterrânea na Avenida Prefeito Sylvio Picanço e em ruas adjacentes. Essa intervenção abrangeu o trecho da saída do túnel Charitas-Cafubá até o restaurante Chalé.

Além das melhorias no sistema de drenagem, foram realizadas obras complementares, como a construção de uma ciclovia no canteiro central e a criação de novas pistas de retorno para veículos em ambos os sentidos da via. O investimento nessa etapa foi de R$ 7,1 milhões.