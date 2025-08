Brasileiro de 26 anos morre após cair de sacada em hotel na Espanha.

O brasileiro, Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, faleceu após cair de uma sacada em Ibiza, na Espanha. O jovem estava na ilha de férias e era natural da Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao G1, Luiz Antônio Ferreira, disse que a altura em que o neto caiu é equivalente à de três ou quatro andares do hotel. Segundo o jornal espanhol “Nou Diari”, a chamada de emergência foi feita às 17:45 do horário local (12:45 no horário de Brasília). As equipes médicas tentaram sua reanimação no local, mas sem sucesso, a morte foi confirmada ali mesmo.

Luiz ainda confirma que o pai de Lucca, que mora em Portugal, viajou à cidade espanhola para acompanhar toda a burocracia de liberação e transporte do corpo ao Brasil, com a estimativa de duração de 15 dias.

Lucca era dentista e segundo suas redes sociais, atleta amador de Muay Thai e corredor de rua.