Pancadaria na quadra da Viradouro, em Niterói, no fim de semana, movimenta internet (vídeo)

Imagens de uma briga de grandes proporções na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, na Praça do Barreto, em Niterói, movimentou a Internet no fim de semana. O tumulto aconteceu durante a madrugada de domingo (4), quando uma apresentação de artistas funk se encaminhava para o fim.

No vídeo, é possível ver um 'clarão' que se abre na quadra, em uma área próxima as camarotes. Durante algum tempo, em meio a troca de socos e empurrões, as pessoas da área vip passam a arremessar inicialmente, copos e garrafas plásticas em direção ao grupo que brigava, abrindo um 'claro' naquele local. Os que estavam embaixo, passaram, então, a atirar copos plásticos e garrafas em direção ao grupo de dois camarotes, que responderam, jogando cadeiras e mesas em direção à quadra. Os organizadores do evento não se manifestaram sobre o problema e também não informaram se houve feridos na confusão.





Viradouro - Sobre o incidente, a Viradouro informou que alugou o espaço para o evento, que teve produção e realização a cargo de dois empresários. Segundo a escola, o prejuízo material já foi contabilizado e os locatários se comprometeram a ressarcir a agremiação.

No evento, 'O Baile Não Pode Parar', iniciado na noite do último sábado (3), três artista do gênero funk se apresentaram na quadra da agremiação.

