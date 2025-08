Presidente Lula recebe camisa da Acadêmicos de Niterói

Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a camisa da Acadêmicos de Niterói, na noite deste domingo, 03. O Presidente do Brasil será enredo da agremiação no carnaval de 2026, no Grupo Especial carioca. A entrega foi feita no 17ª Encontro Nacional do Partidos dos Trabalhadores (PT), em Brasília, pelo presidente de honra da escola, Anderson Pipico.

Desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo, o tema "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" narrará a trajetória de vida do ex-operário que se tornou Presidente do Brasil.

A agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, 15 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

Leia também:

Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões

Flipei acusa Prefeitura de SP de censura após cancelamento de evento na Praça das Artes