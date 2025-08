Campeã do Carnaval de Niterói, escola Data Vênia Doutor oferece feijoada, com presenças de co-irmãs

Campeã do Grupo de Avaliação, em 2025, e agora integrante do Grupo C do Carnaval de Niterói, a escola de samba Data Vênia Doutor, promoveu uma feijoada no Fluminense Atlético Clube, no Centro de Niterói, no último domingo (3), com a presença de agremiações convidadas e personalidades do mundo do samba e do Carnaval.

O evento foi organizado pela direção da escola para o lançamento do enredo 'Data Vênia, Encante, e Canta Uma Folia Animal', voltado à proteção e em prol dos animais, que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Chico Corrêa e equipe, para a estreia no Grupo C do Carnaval de Niterói, em 2026.

Na parte inicial do evento, o intérprete Alexandre Simpatia comandou uma roda de samba, com presença de convidados. Houve concurso de passistas e a presença de outras três campeãs do Carnaval de Niterói em 2025: a Folia do Viradouro (Grupo A), Sabiá (Grupo B), e Cacique da São José (Grupo C). O secretário municipal das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, elogiou o evento e o trabalho que as agremiações estão fazendo em prol do crescimento cada vez maior do Carnaval na cidade.

Sambistas da Bem Amado e da Folia do Viradouro, na festa | Foto: Divulgação

Entre outras presentes, pelo Carnaval de Niterói, estavam dirigentes da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn), Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), além de sambistas da Império de Charitas, Batistão, Bem Amado, Ponta da Areia e o Bloco Carnavalesco Segundo Clichê, composto por profissionais de imprensa, entre outros segmentos. A recém criada Porto da Ponte, de São Gonçalo, e Unidos do Cruzeiro (Rio Bonito) também foram à feijoada.





Cacique da São José, campeã do Grupo C em 2025 e agora integrante do Grupo B, se apresentou na feijoada Divulgação -Cacique da São José

Autor: Divulgação -Cacique da São José

"Estamos trabalhando com muito empenho, desde o fim do Carnaval de 2025, num plano de desfiles, com muitas surpresas, em busca de mais uma bela apresentação no Carnaval da cidade", afirmou a diretora de Carnaval da Data Vênia Doutor, Meryane Cardoso.