Ex-marido de Preta Gil faz primeira postagem após a morte da cantora e recebe duras críticas

O ex-marido de Preta Gil e personal trainer, Rodrigo Godoy, de 36 anos, fez sua primeira publicação nas redes sociais após a morte da artista, nesse domingo (3). O casal esteve junto de 2015 a 2023, quando a artista anunciou o fim do relacionamento depois de descobrir uma traição no mesmo tempo em que começava seu tratamento de câncer.

Rodrigo escreveu como legenda de uma publicação em seu perfil oficial: “Firme e seguro”. Desde o falecimento da cantora, o personal tem deixado os comentários de suas publicações limitadas, mas isso não impediu as críticas na nova postagem.

"Agora é fácil vir aqui e colocar legenda de motivação, depois do que fez, mas saiba que Deus vê e sabe de tudo e tudo que plantamos, vamos colher. Isso vale pra tudo e pra todos. Repense suas atitudes e procure nunca mais agir assim", disse uma seguidora.

"A pior coisa é ter uma consciência pesada e isso ele vai levar para sempre", escreveu outro.

Apesar das diversas críticas, houve internautas que defenderam Rodrigo. "Ela não morreu por causa dele! Era a hora dela! Ele só poderia ter agido diferente como ser humano digno!", refletiu um dos seguidores.

"A mídia só ouviu um lado da história. Ninguém é obrigado a segurar o fardo de ninguém!", defendeu um internauta.

Depois do término do casamento, Rodrigo anunciou o relacionamento com uma ex-stylist de Preta Gil, com quem a cantora também cortou relações.