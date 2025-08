Filipe Luís lamenta queda de rendimento do Flamengo após empate contra o Ceará

O técnico Filipe Luís admitiu sua decepção com a queda de rendimento do Flamengo, após a derrota contra o Ceará, pela 18ª rodada, neste domingo (3), no Castelão. Caso o Rubro-Negro tivesse ganho a partida, teria se isolado na liderança do Brasileirão, porém, agora, mesmo ainda estando no topo da tabela, está empatado em pontos com o vice-líder.



"Sentimento de decepção. Depois de ter feito um grande primeiro tempo, criando chance de gol e finalizando muitas vezes no gol do adversário, tivemos uma queda muito grande no segundo tempo. Por um descuido nosso, na bola parada, sofremos o empate. Claro que o sentimento é de decepção. Não temos outro caminho se não trabalhar e continuar evoluindo", falou Filipe Luís.

No primeiro tempo, o Flamengo se destacou com domínio das ações e abriu o placar com um gol de Arrascaeta. Porém, o time sofreu uma queda no rendimento no segundo tempo, quando sofreu o empate, com o gol de Pedro Raul.

"O objetivo é disputar todos os títulos. O Flamengo te permite isso com esse elenco altamente qualificado. Temos que brigar para ser campeão do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu quero ganhar todos os jogos que vierem pela frente. Nunca vou escalar um time para perder. Da mesma forma vamos na Copa do Brasil para tentar vencer o Atlético", disse.

Com o resultado do jogo contra o Ceará, o Rubro-Negro conquistou 37 pontos e continua na liderança do Brasileirão. Porém, agora está empatado em pontos com o vice-líder, Cruzeiro, que venceu o Botafogo. O Flamengo volta aos gramados contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na próxima quinta-feira (6), às 19h, pela disputa de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.