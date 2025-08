Motociclista morre ao ter pescoço cortado por linha chilena na Via Light

Um motociclista, identificado como Jorge Luiz da Silva Marciano, de 38 anos, morreu depois de ter o pescoço cortado por uma linha chilena na Via Light, perto da saída de Nilópolis, na Baixada Fluminense, neste domingo (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Ricardo de Albuquerque foram chamados por volta das 16h30 para a ocorrência. Porém, quando chegaram ao local, o socorro já estava sendo prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Uso de linha chilena é crime

A linha chilena, que é quatro vezes mais perigosa que o cerol, tem sua comercialização, posse e uso considerados crime no estado do Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil. De acordo com a Lei nº 7.784, a pena para quem descumprir a legislação é de três meses a um ano de prisão.