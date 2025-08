MC Poze do Rodo vira réu por tortura e extorsão contra ex-empresário

O cantor Marlon Brendon Coelho, conhecido como MC Poze, se tornou réu por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou a denúncia do Ministério Público do RJ (MPRJ). A decisão da 11ªVara Criminal da Comarca da Capital aponta indícios de materialidade e da autoria do cantor no caso ocorrido em 2023, contra seu ex-empresário, Renato Medeiros.

Além do funkeiro, tornaram-se réus Fábio Gean Ferreira da Silva, conhecido como "Loirinho", Leonardo da Silva de Melo, o Leo, Matheus Ferreira de Castilhos, apelidado de "Tiza", Maurício dos Santos da Silva, Rafael Souza de Andrade, o "Casca", e Richard Matheus da Silva Sophia.

Leia também

Alcione "viraliza" ao mandar recado para Trump: 'Vou fazer uma macumbinha

Lucas Guimarães se pronuncia pela primeira vez após término com Carlinhos Maia



Porém, apesar de ter acatado a denúncia, a Justiça do Rio indeferiu o pedido de prisão preventiva feito pelo MPRJ, além de negar o pedido de sequestro de bens de MC Poze, no valor mínimo de R$ 300 mil.

Na decisão, a 11ªVara Criminal da Comarca da Capital determinou, ainda, que os réus sejam citados para responder a acusação em 10 dias.