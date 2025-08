Sepultado em São Gonçalo o cantor Lucas Bittencourt, vítima de acidente no Raul Veiga

Foi sepultado na tarde desta sexta-feira (1º), no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, o cantor gonçalense José Lucas da Silva Ludovino, conhecido como Lucas Bittencourt, de 33 anos. Ele morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo.

O sepultamento ocorreu às 15h e reuniu familiares, amigos e admiradores que prestaram as últimas homenagens ao artista.

José Lucas da Silva Ludovino | Foto: Divulgação

Lucas iniciou sua trajetória musical ainda jovem, cantando na igreja. Ganhou destaque no meio gospel e, nos últimos anos, passou a se apresentar como vocalista de um grupo de pagode. Segundo relatos, o acidente aconteceu logo após ele sair de um culto religioso.

"Ele tinha ido a um culto e, voltando para casa, acabou colidindo com um poste na Raul Veiga. Foi levado para o Hospital Alberto Torres. Logo depois, recebi a notícia e corri para lá. Quem me informou da morte dele foi a recepcionista. Ela me disse que ele tinha vindo a óbito e que eu deveria ir ao IML procurar o corpo. Fui com minha filha e meu genro, mas o corpo dele não estava lá. Voltei ao hospital com esperança de que ele ainda estivesse vivo. Foi então que um médico me chamou e confirmou que ele havia falecido", contou a Ana Cristina da Silva, mãe do cantor.

Talita Santos, amiga próxima, falou emocionada sobre o quanto Lucas era querido entre todos.



"Ele era um garoto talentoso, brilhante, por onde passava deixava sua marca. Mas agora a imagem dele está por aí, com uma frase que sempre dizia: ‘Uma vida, uma chance’", disse a amiga.



