Polícia Militar apreende nove fuzis e duas metralhadoras em ações na Região Metropolitana

Nove fuzis, duas metralhadoras e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos em operações da Polícia Militar para combater o crime organizado em comunidades dos municípios do Rio, da Baixada Fluminense e em Itaboraí, desde as primeiras horas desta sexta-feira (01/08). Somente este ano, a PM apreendeu 408 fuzis em ações em todo o estado.

"É impressionante a quantidade de fuzis que vêm sendo apreendidos pelas nossas forças de segurança. Seguiremos nesse trabalho, mas não podemos normalizar essa situação, centenas de fuzis usados pelos criminosos para atacar a população inocente e nossos policiais. Volto a dizer: é necessário que o governo federal atue fortemente nas fronteiras e divisas para impedir que essas armas de guerra continuem a chegar e circular no Rio", enfatizou o governador Cláudio Castro.

Em Duque de Caxias, na comunidade do Dique, equipes do 15º BPM apreenderam seis fuzis durante ações de varredura e vasculhamento. A operação ocorreu após um ataque armado a um policial militar da reserva, ocorrido ontem, que vitimou uma mulher e uma criança.

Também na Baixada, no município de Japeri, criminosos armados atacaram policiais do 24º BPM (Queimados) no bairro Jardim Delamare. Após confronto, dois suspeitos foram atingidos e socorridos à Policlínica de Japeri, e não resistiram. Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, um radiotransmissor, 355 trouxinhas de cocaína, 267 tabletes de maconha, 55 embalagens de skank, 400 trouxinhas de maconha e 400 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na DHBF.

Leia também!

▸ São Gonçalo é destaque no maior festival universitário da América Latina



▸ Carla Zambelli passa por audiência de custódia e tem prisão mantida pela Justiça italiana

No Jardim América, Zona Norte do Rio, equipes do 16° BPM (Olaria) apreenderam mais um fuzil calibre 5.56 e entorpecentes nas comunidades Furquim Mendes e Dique. Equipes do 41º BPM (Irajá) apreenderam um fuzil calibre 5,56, durante operação contra a facção criminosa, no Complexo da Pedreira.

Somente este ano, a PM apreendeu 408 fuzis em ações em todo o estado | Foto: Divulgação

Já no Complexo da Reta, em Itaboraí, equipes do 35º BPM (Itaboraí) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuaram com foco na recuperação de veículos roubados, na localização de possíveis pontos de desmanche e na repressão aos roubos de automóveis, assim como na desobstrução de vias públicas. Em mais uma ação dos cães do BAC, um fuzil, duas metralhadoras e farta quantidade de material entorpecente foram apreendidos.