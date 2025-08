Cantor goncalense Lucas Bittencourt será sepultado nesta sexta-feira no Pacheco

Será sepultado na tarde desta sexta-feira (01), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, o cantor goncalense José Lucas da Silva Ludovino, conhecido como Lucas Bittencourt, de 33 anos, que morreu após sofrer um acidente de motocicleta no Raul Veiga.

O sepultamento do artista, que já se destacou no meio gospel e atualmente cantava em um grupo de pagode, acontecerá às 15h.

Lucas chegou a ser socorrido após o acidente, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte precoce e repentina do cantor.