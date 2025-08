Fluminense desiste da contratação do atacante Vitinho

O Fluminense desistiu da contratação do atacante Vitinho. Após novas conversas nesta sexta-feira (1º), o atleta pediu mais tempo para pensar com calma sobre seu futuro. O Tricolor, que tem pressa para se movimentar na janela, decidiu por encerrar a negociação.

Vitinho tinha três propostas em mãos. Além do Fluminense, outro clube brasileiro e um time da Arábia Saudita buscavam o atacante. Das três, a do Flu era a menor em questões salariais, mas pesava a favor o fato do jogador querer voltar a atuar no Rio de Janeiro. O clube árabe lidera a disputa no momento.

O Tricolor agora pensa em outra opções para o ataque. Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, é uma negociação que está congelada no momento. Santiago Moreno, do Portland Timbers, é quem está mais próximo de ter o negócio fechado. O meia Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundows, é outro que tem proposta do clube carioca e está negociando.

Renato Gaúcho havia indicado o nome de Vitinho para o Fluminense. Eles trabalharam juntos no Flamengo. O período em que estiveram juntos foi um dos que o atacante teve maior destaque. A versatilidade de poder jogar pela esquerda, direita ou como segundo atacante é algo que agrada ao técnico.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho defendeu o Flamengo por cinco temporadas antes de ser vendido para o Al-Ettifaq. No rival rubro-negro foram 214 partidas, 29 gols e 33 assistências. Foi bicampeão do Brasileirão, da Libertadores, além de ter conquistado uma Recopa Sul-Americana e um Supercopa do Brasil.