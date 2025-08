Traficantes fecham pistas no bairro Tenente Jardim, em Niterói, após ação policial

Agentes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação na comunidade Nova Brasília, no bairro da Engenhoca, em Niterói. com o objetivo de averiguar uma denúncia de que homens fortemente armados estariam traficando drogas. Horas depois, em represálias, traficantes usaram ônibus para fechar a Rua Dr. March.

De acordo com a Polícia Militar, durante a ação houve intenso confronto. No entanto, após a saída dos policiais, não havia registro de feridos ou prisões.

No fim da tarde, traficantes do local atravessaram dois ônibus na Rua Dr. March, no bairro Tenente Jardim, em dois pontos distintos. Os agentes do 12º BPM estiveram nos dois locais para liberar a via e também garantir a segurança de quem voltava para casa.

Por volta das 20h a PM conseguiu liberar as pistas. O local seguiu com reforço policial.