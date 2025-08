Nova Praça do Vila Lage será entregue à população neste sábado

A transformação no espaço do Vila Lage é a 20ª realizada pelo projeto Praça Renovada da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Renan Otto

A Praça do Vila Lage passou por um processo de requalificação e está totalmente renovada para a população aproveitar. No próximo sábado (2), a partir das 9h, vai ocorrer a inauguração do novo espaço, com direito à música com a banda da Orquestra Municipal de São Gonçalo e a Caravana de Arte e Lazer.

A intervenção foi projetada pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com o Departamento de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo. O espaço recebeu um parquinho equipado e seguro, uma nova área de convivência com mesas e bancos de concreto, equipamentos de academia, pintura, paisagismo e drenagem, além de rampas de acessibilidade e bicicletário.

No local, houve uma readequação da geometria da via, em razão da implantação do novo corredor viário da cidade, o MUVI – Mobilidade Urbana Verde e Integrada –, executado pela Secretaria de Estado das Cidades, com a criação de novas vagas de estacionamento no entorno da praça, que atende às necessidades dos comerciantes da região.

Alteração no trânsito – Para a inauguração e atividades recreativas, o acesso à praça, que fica na Rua Dr. Alberto Torres, será interditado a partir das 6h de sábado. A liberação da área está prevista para 14h. Durante esse período, o acesso à Avenida Lúcio Tomé Feteira será redirecionado pela Rua Cônego Goulart. Haverá agentes de trânsito e da Guarda Municipal orientando os motoristas.

Confira a alteração no trânsito | Foto: Divulgação

A transformação no espaço do Vila Lage é a 20ª realizada pelo projeto Praça Renovada da Prefeitura de São Gonçalo, que vem garantindo áreas de lazer revitalizadas, de acordo com as necessidades da população de cada região.