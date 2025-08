Águas do Rio leva atendimento itinerante a moradores de dois bairros de Maricá neste sábado

Solicitar a instalação de nova ligação de água, atualizar dados cadastrais, realizar troca de titularidade, pedir inclusão na Tarifa Social e esclarecer dúvidas sobre consumo. Tudo isso estará disponível para moradores do Recanto de Itaipuaçu e Morada das Águias, em Maricá, neste sábado (2/8), quando a Águas do Rio levará atendimento itinerante a essa população.

A região foi beneficiada recentemente com um novo sistema de distribuição de água, e o evento pretende estreitar laços com os moradores e fazer com que eles possam ser atendidos mais perto de casa pela concessionária, que pertence ao grupo Aegea. O atendimento acontecerá na Rua Capitão Melo, 27 (em frente ao Pet Center), das 8h às 15h.

Na ocasião, também serão oferecidas atividades recreativas para as crianças, como pula-pula e distribuição de pipoca. O objetivo é proporcionar um momento de interação entre todos.

Diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas ressaltou a importância dessa aproximação:

“Esse contato direto com os moradores nos permite entender melhor suas necessidades e oferecer soluções práticas, facilitando a vida dos clientes, que não precisam se deslocar até as lojas físicas para resolver suas questões.”

Caso alguma demanda não seja atendida neste sábado, ela será encaminhada para que as equipes operacionais da concessionária façam o acompanhamento necessário até ser resolvida.

Serviço

Ação Itinerante da Águas do Rio

Morada das Águias e Recanto de Itaipuaçu

Endereço: Rua Capitão Melo, 27 (em frente ao Pet Center)

Dia e horário: sábado, 2/8, das 8h às 15 horas.