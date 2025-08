Público tem boa opção de lazer no tour 'Caminhos de Ciata' - a história da matriarca do samba

Os amantes da história e do turismo tem uma boa oportunidade de conhecer, nesse sábado (2), a trajetória de Tia Ciata na Pequena África, no Centro do Rio, em um tour afroturistíco gratuito, com guias da própria Casa na região, que é símbolo da resistência negra no Rio de Janeiro.

O evento é boa opção para se conhecer o legado da matriarca do samba em pontos da cidade que Tia Ciata morou e frequentou para contribuir com a construção e difusão de saberes afro-brasileiros.

O circuito é aberto para inscrições individuais ou de grupos e tem como roteiro a visita a pontos importantes para a história e resistência afro-brasileira, como a Igreja de São Francisco da Prainha, Largo São Francisco da Prainha, Pedra do Sal, Cais do Valongo, Praça dos Estivadores, Jardim Suspenso do Valongo e o próprio Espaço Cultural Casa da Tia Ciata.

Serviço:

Ponto de encontro: Em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR)

Data: Sábado - 02/08/25 em dois horários: - 9h e 14h

INSCRIÇÃO:

9h: https://www.sympla.com.br/evento/caminhos-de-ciata/3059115

14h: https://www.sympla.com.br/evento/caminhos-de-ciata/3059250

