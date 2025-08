Integrantes de curso de fotografia visitam redação de 'O SÃO GONÇALO'

Com mais de oito anos de atuação, um projeto sociocultural do Rio de Janeiro, vem mudando a trajetória de jovens entre 19 e 29 anos, moradores de comunidades periféricas da cidade e também de municípios vizinhos. A iniciativa é promovida pela 'BemTV', Educação e Comunicação, uma organização sem fins lucrativos que atua com a juventude, mídia e educação popular. Os integrantes do curso de fotografia da 'BemTV' visitaram a Redação de 'O SÃO GONÇALO', no Centro de Niterói, na última quarta-feira (1).

Uma das propostas do projeto é ensinar fotografia de forma técnica e crítica, aliando conceitos como enquadramento, ISO e iluminação, à discussões sociais sobre gênero, raça e política. “A ideia é que esses jovens passem a olhar a fotografia como uma forma de expressão e posicionamento. A gente constrói juntos um olhar para além da estética, a imagem também é território, identidade e denúncia”, explica a coordenadora e pedagógica da 'BemTV', Luanna Mendes.

Alunos do projetos da Bemtv | Foto: Layla Mussi

A iniciativa, que faz parte do premiado projeto Olho Vivo, tem duração de cerca de seis meses e se encerra com uma exposição fotográfica. Neste ano, o tema do ensaio é o Universo do Trabalho, com registros feitos no bairro do Caramujo, onde os alunos documentaram o cotidiano dos trabalhadores locais. As imagens estarão em cartaz no Instituto JCA, a partir de outubro.

O projeto também estabelece conexões com o campo do jornalismo. Os jovens participam de visitas a veículos de imprensa para conhecer os bastidores da produção de notícias. “É uma forma de ampliar os horizontes. Mostrar que eles também podem ocupar esses espaços, não só como personagens retratados, mas como protagonistas das histórias que contam”, destacou Luanna Mendes, durante a visita a 'O SÃO GONÇALO'.

Embora muitos não sejam da área da comunicação, o interesse pela fotografia acaba sendo um ponto de partida para descobertas maiores. “Eles chegam curiosos pela câmera e saem com uma nova visão sobre o mundo e sobre si mesmos”, afirma a coordenadora.

Além das formações gratuitas, a BemTV também mantém a BemTV Produções, que oferece serviços audiovisuais com envolvimento direto dos jovens formados. Eles atuam como assistentes remunerados sob supervisão de profissionais, e a renda gerada é revertida para os projetos sociais da instituição.

A próxima turma está prevista para março de 2026, com inscrições abertas pelo Instagram da BemTV (@bem.tv) as aulas são presenciais e acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h.

Uma das proposta é ensinar a fotografia de forma aprofundada | Foto: Layla Mussi

“É um projeto que transforma, amplia horizontes e mostra que a periferia tem muitas histórias para contar e muitos olhares potentes para registrá-las”, concluiu Luanna Mendes.

