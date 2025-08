Desafio da Ponte: saiba quais são as interdições para a corrida, no domingo (3)

Neste domingo (3/08), será realizada a corrida do Desafio da Ponte, que provocará interdições nas cidades de Niterói e do Rio de Janeiro, já que os corredores percorrerão o trajeto de 21 km entre as duas cidades pela Ponte Rio- Niterói. O Desafio da Ponte também será um teste para as duas cidades, que lançaram uma candidatura para sediarem juntas os jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. Provas que possam ser realizadas entre as duas cidades estão nos planos propostos à Panam, entidade responsável pelos jogos. A escolha da sede será divulgada no dia 10 de outubro, no Chile.

Após 12 anos, o Desafio da Ponte está de volta e agora integra o Calendário Oficial de Eventos carioca, disponível no site da Riotur: https://riotur.rio/editorial/calendario-eventos/. A tradicional maratona, que atravessa toda a extensão da Ponte Rio-Niterói, reunirá 5 mil corredores, sendo 52% cariocas, 17% de Niterói e 31% de turistas. O evento tem impacto direto na cadeia produtiva do turismo, movimentando hotéis, comércio e serviços, além de fortalecer o turismo esportivo e reforçar a imagem do Rio de Janeiro e de Niterói como sedes de grandes eventos.

Para a largada em Niterói, a partir das 6h30, a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) programou diversas alterações na circulação de veículos em vias do Centro. Cerca de cinco mil corredores sairão do Caminho Niemeyer e atravessarão a Ponte Rio-Niterói rumo à Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Das 21h de sábado (2 de agosto) até as 10h de domingo (3 de agosto), haverá interdição total da Rua Professor Plínio Leite e de trechos das ruas Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias, entre a Rua Professor Plínio Leite e a Avenida Visconde do Rio Branco. No mesmo período, a Avenida Feliciano Sodré será interditada parcialmente, com bloqueio das três faixas da esquerda no sentido Centro, no trecho entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói.

A organização do evento será responsável por operadores de trânsito privados que atuarão tanto no entorno do Caminho Niemeyer quanto no trajeto até a Ponte. Além disso, haverá apoio operacional com a contratação obrigatória de apoiadores de tráfego. As medidas serão supervisionadas em tempo real por equipes da NitTrans, que estarão presentes para fazer os ajustes necessários e garantir a segurança viária da população e dos competidores.

Leia também!

▸ Carla Zambelli passa por audiência de custódia e tem prisão mantida pela Justiça italiana



▸ Você já ouviu falar em teatro-terapia? Saiba como as artes podem melhorar a saúde mental

Já no Rio de Janeiro, a CET-Rio informa que, da 0h às 12h do dia 3, será implantado um esquema especial de tráfego com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e minimizar os impactos no trânsito da cidade. Durante esse período, algumas vias serão interditadas, especialmente nas ligações entre a Ponte Rio–Niterói e os principais acessos ao Rio de Janeiro. O término do evento está previsto para às 9h30, na Praça Mauá, região portuária do Rio.

A operação de trânsito no Rio contará com 50 profissionais, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego, que atuarão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de realizar os bloqueios viários durante a corrida. Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio de câmeras, possibilitando ajustes na programação semafórica, se necessário, para garantir boas condições viárias. Além disso, dez painéis de mensagens variáveis serão utilizados para informar sobre as condições do trânsito, bloqueios viários e rotas de desvio.

INTERDIÇÕES

Acessos oriundos da Ponte Rio–Niterói, sentido Rio:

Acesso à Linha Vermelha

Acesso à Avenida Francisco Bicalho

Avenida Rodrigues Alves

Túnel Marcello Alencar

DESVIOS E ROTAS ALTERNATIVAS

Destino: Linha Vermelha

Os motoristas deverão acessar a Avenida Brasil (pista central, sentido Zona Oeste), utilizando a agulha na altura da passarela 3, para então acessar a Linha Vermelha.

Destinos: Rodoviária, Centro, Tijuca e Zona Sul

Utilizar o Elevado do Gasômetro >> alça de acesso ao INTO >> Via B4 (sentido Praça Mauá) >> Rua Professor Arlindo Rodrigues >> Rua Equador

Acessos específicos:

Centro: Via B4, Via Binário do Porto sentido Praça Mauá

Tijuca: Avenida Professor Pereira Reis >> Viaduto 31 de Março >> Avenida Presidente Vargas

Zona Sul: Avenida Professor Pereira Reis >> Viaduto 31 de Março >> Túnel Santa Bárbara

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES