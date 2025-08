Polícia procura acusado de tentativa de homicídio contra um cabo da PM em Paraty, na Costa Verde do Rio

O Disque Denúncia (0300-253-1177/2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (01), um cartaz para auxiliar a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da 166ª DP (Angra dos Reis) e a 167ª DP (Paraty), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do acusado de integrar organização organização criminosa, Luiz Filipe Veloso Fraga, vulgo Zóio oi Lipe, de 30 anos. Ele é um dos envolvidos, ainda em liberdade, de uma tentativa de homicídio contra um cabo da Polícia Militar, lotado na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O crime ocorreu no dia 17 de junho de 2025, quando a vítima chegava à sua residência, no Município de Paraty. Ocupantes de um veículo VW T-Cross preto efetuaram diversos disparos de arma de fogo, inclusive com fuzil calibre 5,56 mm, em uma ação premeditada e com elevado poder de fogo. O policial reagiu e sobreviveu ao atentado. As investigações, conduzidas pela DRE, identificaram a participação direta de João Pedro Ferreira Francisco , vulgo BMW. apontado como mandante da execução e criminoso considerado de Alta Periculosidade pelo sistema carcerário, estando recolhido no sistema prisional, desde maio de 2023; Jeferson do Espirito Santo Martins , vulgo Jota; Gabriel Rodrigues Sousa, vulgo Martelinho, Gabriel Jardes Lopes, vulgo GB e Zóio, além de um adolescente infrator que confessou envolvimento no crime.

Durante a apuração, ficou evidenciada a participação ativa do policial militar Jadson Cabral Furtado, vulgo Barcelona, lotado na 2ª CIPM, que teria fornecido informações estratégicas sobre a rotina da vítima, favorecendo o planejamento do atentado. Segundo as investigações, o policial militar mantinha vínculo com a facção criminosa, recebendo pagamentos regulares para repassar dados sigilosos sobre operações policiais e localização de agentes de segurança.

Durante a deflagração da operação, foram cumpridos mandados de prisão contra o policial militar Jadson, apontado apontado como responsável pelo repasse de informações estratégicas à facção criminosa, o traficante GB, identificado como batedor na tentativa de homicídio contra a vítima e os traficantes Jota; Martelinho; e BMW.

Ressalta-se que Luiz Filipe, vulgo Zóio, permanece foragido e segue sendo procurado pelas forças policiais, e contra ele consta um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Paraty/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com pedido de prisão preventiva, pelo crime Tentativa de Homicídio.

