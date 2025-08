Você já ouviu falar em teatro-terapia? Saiba como as artes podem melhorar a saúde mental

A terapia por meio do teatro, também conhecida como teatro-terapia ou teatro-terapêutico, desempenha um papel importante no desenvolvimento humano - Foto: Layla Mussi

A terapia por meio do teatro, também conhecida como teatro-terapia ou teatro-terapêutico, desempenha um papel importante no desenvolvimento humano - Foto: Layla Mussi

As terapias, sejam elas quais forem, contribuem diretamente para a saúde mental, pois oferecem um espaço seguro para explorar emoções, desenvolver autoconhecimento e melhorar o bem-estar de maneira geral. As terapias auxiliam na resolução de conflitos, aprendizado de habilidades de enfrentamento e até mesmo no desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis.

No meio artístico não poderia ser diferente. A terapia por meio do teatro, também conhecida como teatro-terapia ou teatro-terapêutico, desempenha um papel importante no desenvolvimento humano, oferecendo uma abordagem expressiva e criativa para o autoconhecimento, a cura emocional e a interação social.

Quando aplicada a crianças, revela-se uma poderosa ferramenta de desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Por meio do faz de conta, da improvisação e da expressão corporal, os pequenos aprendem a nomear e lidar com seus sentimentos, desenvolvem empatia ao se colocarem no lugar do outro e ganham confiança para se expressar no mundo.



Segundo especialistas, este tipo de abordagem terapêutica utiliza técnicas para ajudar os indivíduos a explorar e compreender questões emocionais, sociais e psicológicas, se baseando, principalmente, na ideia de que o ato de atuar pode ajudar a explorar emoções, comportamentos e experiências de vida de maneira segura. Através da dramatização, por exemplo, os participantes têm a oportunidade de se conectar com suas emoções mais profundas [e muitas vezes desconhecidas] promovendo um processo de transformação pessoal.

Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi









Princípios e benefícios do teatro-terapia

Os princípios da Terapia de Teatro envolvem a utilização de jogos teatrais, improvisação e encenação de cenas que refletem a vida dos participantes, elementos estes que permitem que os indivíduos se expressem livremente, sem o medo de qualquer tipo de julgamento. A prática é fundamentada na ideia de que a arte pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento emocional, ajudando as pessoas a lidarem com traumas, ansiedades e conflitos internos.

Entre os principais benefícios deste tipo de abordagem, destacam-se: aumento da autoestima, melhoria da comunicação interpessoal e promoção da empatia, além do auxílio à redução do estresse e da ansiedade. A prática também estimula a criatividade, permitindo que os participantes explorem novas formas de ver e lidar com as mais diversas situações de sua vida.

A Terapia de Teatro é indicada para pessoas de todas as idades e pode ser especialmente benéfica para aqueles que enfrentam dificuldades emocionais, como depressão, ansiedade ou os mais variados tipos de traumas. Grupos, escolas e instituições de saúde mental frequentemente utilizam essa terapia como parte de seus programas de apoio.

Para a psicóloga clínica e psicopedagoga Tânia Devillart, o teatro pode ser uma forma extremamente relevante de terapia, seja através do "assistir" ou do "participar", o que vale é que seja uma atividade que tenha como objetivo o desenvolvimento humano.

"Falar sobre teatro e sobre terapia, é falar de uma ferramenta muito poderosa, que traz muitos benefícios físicos e mentais. O teatro estimula e desenvolve as habilidades da escrita, da fala, da leitura, da memorização, do foco, e além de ser uma terapia, uma delícia assistir uma peça, o teatro ainda traz uma abordagem realmente terapêutica, porque muitas pessoas se veem naquele personagem, na criatividade, na representatividade, o que ajuda como uma ferramenta para que o indivíduo se reconheça e se desenvolva. Esse tipo de abordagem também contribui para que as pessoas possam se entender, se compreender da melhor maneira possível, entendendo suas próprias limitações e padrões de comportamento", explicou Tânia.

Mestre em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, Cesar Medeiros acrescenta que a teatro-terapia é uma abordagem utilizada a partir de um conjunto de técnicas oriundas tanto do teatro quanto da psicologia. "Conseguimos trabalhar muitas vezes a memória e o foco daquele paciente, bem como o exercício e o reconhecimento das suas expressões faciais e também a de terceiros, o que envolve a percepção de sentimentos tanto em si, quanto no outro. A partir do momento que eu trabalho um jogo teatral ou até mesmo uma dramatização seguida de narrativa, eu consigo criar algum tipo de situação em que eu demande daquele paciente o improviso, e o improviso vai trabalhar justamente naquele paciente a sua capacidade de exercer comportamentos e dessa forma consigo auxiliar o paciente a lidar melhor com imprevistos", explicou.

"Existe uma técnica conhecida como 'cadeira vazia' que, quando o paciente chega ao nosso consultório dizendo que um evento muito o estressou e que ele vai precisar ter uma conversa difícil, conseguimos orientá-lo a imaginar que aquela pessoa está sentada numa cadeira que até então está vazia. Então solicitamos que o paciente fale tudo o que gostaria de falar, e a partir dessa fala ele vai refletir sobre o que está dizendo. São técnicas oriundas do teatro combinadas com a psicologia que utilizamos para promover melhor o exercício da saúde mental do paciente", completou Cesar Medeiros.



Mas ainda que extremamente relevante para o desenvolvimento psicossocial-emocional do ser humano, o teatro-terapia não é amplamente conhecido pela população. O SÃO GONÇALO foi às ruas da cidade para questionar o povo sobre esta temática e ouvir sua opinião sobre a abordagem terapêutica.

"Ainda não ouvi falar em teatro-terapia. Mas acho que tudo que envolve terapias e bem estar para o ser humano é muito importante. A terceira idade, principalmente, precisa e merece, então com certeza o teatro pode ter essa função terapêutica, porque na minha opinião toda terapia é bem vinda", afirmou Osmar Dias, 65 anos, que trabalha com dança de salão para a terceira idade.

Para Osmar Dias, que trabalha com dança de salão para a terceira idade, as terapias, em suas mais variadas formas, são essenciais para o desenvolvimento humano | Foto: Layla Mussi

"Nunca ouvi falar em teatro-terapia, mas apesar de ainda desconhecer como seria essa terapia, acredito que deve ser sim interessante, porque qualquer atividade que estimule o nosso bem estar é válida. Os idosos em São Gonçalo, por exemplo, são muito carentes deste tipo de atividade, então acho que quanto mais opções, melhor", disse Ana Cláudia de Andrade, 59 anos, professora aposentada.

De acordo com Ana Cláudia de Andrade, os idosos da cidade ainda são muito carentes deste tipo de atividade | Foto: Layla Mussi

"Realmente nunca ouvi falar em teatro-terapia. Mas o teatro pode sim desempenhar essa função terapêutica, porque o teatro, de modo geral, traz a questão da interação, ajuda a distrair, ajuda a trazer cultura, então tudo envolvido, ligado a essa arte só pode ter um papel positivo mesmo", afirmou Rosana Machado, 57 anos, artesã.

Mesmo sem nunca ter ouvido falar em teatro-terapia, Rosana Machado acredita que o teatro pode sim desempenhar a função terapêutica | Foto: Layla Mussi

Dentre as técnicas utilizadas na Terapia de Teatro, destacam-se a improvisação, a dramatização de histórias pessoais e a utilização de máscaras e figurinos. Essas ferramentas ajudam os participantes a se distanciar de suas experiências, permitindo uma reflexão mais profunda do seu "eu interior". A improvisação, em particular, é uma técnica que estimula a espontaneidade e a criatividade, ajudando os indivíduos a se expressarem de maneiras que, muitas vezes, não conseguiriam em situações do cotidiano.

E para que tal função possa ser desempenhada da melhor forma, vale ressaltar a importância do terapeuta de teatro, que desempenha papel fundamental em todo esse processo, atuando como facilitador e guia. Este profissional cria um ambiente seguro e acolhedor, onde os participantes se sentem à vontade para explorar suas emoções e expandir suas experiências. Além disso, o terapeuta utiliza seus conhecimentos em técnicas teatrais para adaptar as atividades às necessidades específicas de cada grupo ou indivíduo, garantindo que todos possam se beneficiar da experiência.

A Terapia de Teatro é uma abordagem inovadora e eficaz que combina arte e psicologia através de metodologias que sejam abrangentes à necessidade de cada indivíduo, oferecendo uma nova perspectiva de autoconhecimento. Ao permitir que os indivíduos explorem suas histórias de vida através da atuação, essa terapia promove um espaço de reflexão e desenvolvimento pessoal através do apoio de um terapeuta qualificado, se tornando assim uma poderosa ferramenta para aqueles que buscam entender melhor a si mesmos e às suas emoções.