Carneiros são flagrados caminhando tranquilamente na Linha Vermelha

Motoristas que trafegavam pela Linha Vermelha, uma das vias mais movimentadas do Rio, se surpreenderam ao ver quatro carneiros caminhando tranquilamente pela pista, próximo ao Caju, no sentido Centro do Rio, na manhã desta quarta-feira (30).

Quem passava pelo local foi surpreendido com a presença dos animais. A cena foi registrada por uma passageira que estava em um carro.

Leia também:

Suspeitos de ataque a policial militar são presos em Paraty

Lina Borbi apresenta livro 'A verdade é vagabunda' na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

De acordo com a mulher, o tráfego precisou ser interrompido por alguns minutos para assegurar a segurança dos carneiros e também das pessoas que estavam na via.

Para evitar acidentes, um motorista de caminhonete resgatou os animai, dois machos e duas fêmeas. Os carneiros foram entregues a uma equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que foi chamada para atender à ocorrência.



Os animais foram submetidos à avaliação de um veterinário e depois levados ao Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, situado na Mangueira, referência no atendimento de zoonoses.

A secretaria informou que, se o tutor dos carneiros não se identificar em até três dias, os animais serão encaminhados para adoção responsável.