São Gonçalo é destaque no maior festival universitário da América Latina

Neste fim de semana, acontece o FESTU – Festival de Teatro Universitário, considerado o maior da América Latina. Patrocinado pela Globo, o evento reúne trabalhos de destaque de todo o país e oferece um prêmio de R$ 30 mil ao grupo vencedor.

Pelo segundo ano consecutivo, a Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional escola de formação artística de São Gonçalo, fura a bolha das grandes universidades e tem uma cena selecionada para a Mostra Competitiva do festival. No ano passado, a Oficina foi finalista, com indicações em todas as categorias e conquistando o prêmio de Melhor Ator com um aluno da escola.

Este ano, o espetáculo gonçalense que representa a cidade no festival é As Asas da Libélula, escrito e dirigido por Rasec Rodrigues, aluno da Oficina, com direção também assinada por Gabriel Engel, fundador da escola. No elenco estão Rasec Rodrigues, Débora Pontes, Rothyer Kali e Nathaniel Santos.

A cena propõe uma reflexão sensível e bem-humorada sobre as vivências da comunidade LGBTQIAPN+, abordando temas urgentes com leveza e profundidade.

A apresentação acontece nesta sexta-feira (01/08), às 19h, no Teatro Carlos Gomes, localizado na Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro. Caso a cena avance para a final, o grupo reapresenta no domingo, às 17h.

A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos duas horas antes do início de cada sessão.

Mais informações no perfil @oficinadeteatrogabrielengel e @festurio.

