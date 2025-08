SEOP interdita ferro-velho que funcionava como possível desmanche ilegal de veículos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), em ação com a Subprefeitura da Zona Norte, realizou nesta sexta-feira, dia 01, uma operação que levou à interdição de um ferro-velho no Sampaio, Zona Norte do Rio. No local, foram encontrados 16 veículos já desmontados e centenas de peças automotivas sem procedência, caracterizando um possível ponto de desmanche de veículos.

A movimentação suspeita de um veículo que deixou a área às pressas ao avistar o comboio reforçou os sinais de irregularidade. Diante da situação, os agentes entraram no estabelecimento e constataram o cenário de possível desmanche. O proprietário do estabelecimento não encontrava-se no local. Durante a operação também foram cortadas ligações clandestinas de água e luz.

Leis também!

"Hoje realizamos mais uma operação de fiscalização em um ferro-velho que possuía dezenas de carros desmontados e centenas de peças sem procedência. Ao constatar que tratava-se de um estabelecimento que praticava atividades suspeitas, de imediato, acionamos a Polícia Civil para a investigação. A Secretaria de Ordem Pública seguirá realizando seu trabalho de fiscalização em ferros-velhos para combater o roubo e furto de fios e cobres, mas também o desvio de peças de veículos, auxiliando assim no trabalho de segurança pública", destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

O subprefeito da Zona Norte, Douglas Araújo, acompanhou a operação. "Esse é mais um local identificado pela subprefeitura da Zona Norte, com diversas carcaças de carro, equipamentos, sem procedência. Um local em espaço público. Mais uma ação com apoio da Secretaria de Ordem Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Com a abertura das investigações, espero que nós possamos encontrar os responsáveis por essas irregularidades", reforça.

A 25a DP foi acionada e dirigiu-se ao local. A delegacia abrirá uma investigação sobre eventuais clonagens de placas dos veículos que estavam no local.