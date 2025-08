Homem é preso por furto de energia em depósito de reciclagem em São Gonçalo

O proprietário do depósito foi preso em flagrante e conduzido para a 73ª DP (Neves) - Foto: Divulgação

O proprietário do depósito foi preso em flagrante e conduzido para a 73ª DP (Neves) - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada nesta quarta-feira (30), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado, a Enel Rio identificou "gato" de energia em um depósito de reciclagem. Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais, constataram no local uma ligação direta na rede de baixa tensão da distribuidora, prática que caracteriza o furto de energia elétrica.

O proprietário do depósito foi preso em flagrante e conduzido para a 73ª DP para o registro do boletim de ocorrência, sendo arbitrada fiança de R$ 2.000 para que responda pelo crime de furto de energia em liberdade. Após a inspeção, o as irregularidades foram corrigidas pelos técnicos da Enel e o local permaneceu sem energia elétrica.

Leia também:

Prefeitura de Niterói agenda consulta veterinária gratuita pelo Colab nesta sexta-feira (1)



Guarda-parques identificam estrutura ilegal para fogos no Parque da Serra da Tiririca, em Niterói



Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada nesta semana, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.