Prefeitura de Niterói agenda consulta veterinária gratuita pelo Colab nesta sexta-feira (1)

A Prefeitura de Niterói vai disponibilizar a partir desta sexta-feira (1), pelo aplicativo Colab, 50 consultas veterinárias gratuitas destinadas a cães e gatos de beneficiários da Moeda Social Arariboia e de pessoas que recebam renda comprovada de até três salários mínimos.

A iniciativa é fruto de um convênio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), com o Hospital Veterinário da Universidade Federal Fluminense (UFF), para a realização de consultas e exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e radiografia. Desde fevereiro deste ano, mais de 200 animais da cidade já foram atendidos em consultas e exames.

“A parceria com o Hospital Veterinário está beneficiando os tutores que mais precisam, que não tem condições de pagar por consultas e exames dos seus animais. É uma oportunidade que oferecemos para cuidarem da saúde dos seus animais. Os interessados devem se inscrever e seguir todas as instruções, comparecendo no dia e horários marcados sem falta”, disse o coordenador Marcelo Pereira, da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais.

Os tutores dos animais poderão fazer o pré-agendamento da consulta a partir das 10h desta sexta-feira (1º) pelo aplicativo Colab ou pelo site: niteroi.rj.gov/atendimentopets. Serão disponibilizadas 50 consultas. Após o pré-agendamento, será necessário ir pessoalmente no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na próxima segunda-feira (04), no horário agendado, para levar a documentação necessária e confirmar a consulta.

Os tutores deverão apresentar comprovante de residência em Niterói, dos últimos três meses, carteira de identidade, CPF, cartão da Moeda Arariboia e contracheque ou carteira de trabalho que comprove a renda de até três salários mínimos. Não é necessário levar o animal neste momento. O CCPAD fica na Travessa Luís de Matos, 105, no Fonseca.