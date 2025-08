Guarda-parques identificam estrutura ilegal para fogos no Parque da Serra da Tiririca, em Niterói

Durante uma ação de manejo realizada nesta quinta-feira (31), data em que se celebra o Dia Mundial do Guarda-Parque, olhares atentos de guarda-parques flagraram um objeto não autorizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Niterói: uma estrutura para armação de fogos de artifício. O equipamento foi localizado em uma área de difícil acesso no costão rochoso do Morro das Andorinhas, no lado que é voltado para o oceano.

O objeto será retirado e o Inea segue intensificando o monitoramento da região e buscando pelos autores da artimanha. Assim que forem localizados serão autuados e responderão criminalmente pela conduta.

O Parque Estadual da Serra da Tiririca é uma unidade de conservação administrada pelo Inea e abrange parte dos municípios de Niterói e de Maricá. Conforme preconiza a legislação, um parque é uma unidade de conservação de proteção integral onde é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, por meio de atividades como a recreação em contato com a natureza, o turismo ecológico, a pesquisa científica e a educação ambiental.