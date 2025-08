Secretaria de Ordem Pública interdita mais um ferro-velho em São Gonçalo

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, interditaram mais um ferro-velho na manhã desta quinta-feira (31). O comércio, localizado na Rua Porto da Pedra, no bairro Porto Novo, não tinha alvará de localização. Nenhum produto ilícito foi encontrado no depósito. Um outro local foi visitado, mas estava fechado. A operação contou com apoio dos policiais do 7º BPM (São Gonçalo).

A Prefeitura de São Gonçalo vem atuando rotineiramente em ações integradas, a partir de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), fazendo prisões em flagrante com a ronda diária da Guarda Municipal, e também focando em possíveis receptadores de materiais furtados, como fios de cobre, tampas de bueiros e lixeiras, para inibir a ação criminosa.

“Fomos averiguar uma denúncia feita ao Ministério Público de um ferro-velho que recebia produtos de furtos no Morro do Abacatão, no Boa Vista. O local denunciado era um espaço que estava fechado e não tinha nenhuma indicação de ser ferro-velho. Seguimos para ver outros dois locais no Porto Novo que já tínhamos feito visita, mas estavam fechados anteriormente. Hoje, conseguimos encontrar um aberto”, disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães, acrescentando que as averiguações serão realizadas de forma recorrente.

Leia também:

Projeto Saúde em Movimento oferece aulas gratuitas de balé no Porto do Rosa, em SG

Pão de Açúcar e Extra Mercado abrem vagas de emprego em Niterói e outras cidades do Rio de Janeiro; Confira