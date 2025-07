Vestibular Uerj 2026: últimos dias de inscrições para o 2º Exame de Qualificação

Termina na próxima segunda-feira, 4 de agosto, o período de inscrições para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2026 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os candidatos têm até o dia 5 de agosto para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$90. A prova está marcada para 31 de agosto.

A Uerj disponibiliza acesso à internet para aqueles que quiserem se inscrever. Quem desejar utilizar o serviço pode se dirigir ao Laboratório de Informática, localizado no Pavilhão João Lyra Filho do Campus Maracanã, em dias úteis, das 10h às 16h.

A primeira fase do Vestibular Uerj é composta por dois exames de qualificação, sendo obrigatória a realização de pelo menos uma das provas. A avaliação, comum a todos os candidatos inscritos, apresenta questões de múltipla escolha agrupadas nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A leitura indicada para o 2º exame este ano é o romance “Senhora”, de José de Alencar.

Os candidatos que tirarem os conceitos “A”, “B”, “C” e “D”, com pontuação acima de 40%, estarão aptos a participar da fase discursiva. “A” equivale a 20 pontos; “B”, 15 pontos; “C”, 10 pontos, e “D”, 5 pontos. O conceito “E” não qualifica para a etapa seguinte.

Leia também!

▸ OSG na Flip: com mais de 20 mesas literárias, festival em Paraty acontece até domingo (03)



▸ Manhã de "caos" em Alcântara: dois acidentes quase simultâneos alteram o fluxo de uma das principais vias do bairro

Os aprovados na fase de qualificação podem realizar o Exame Discursivo. É somente nesta etapa que os candidatos fazem a escolha do curso e optam pelo sistema de cotas, se for o caso. O resultado do processo seletivo para os cursos de graduação da Uerj será obtido pelo somatório do resultado do Exame Discursivo e da pontuação recebida no Exame de Qualificação.

Novos cursos de graduação

Desde 2024, a Uerj lançou dois novos cursos de graduação: a licenciatura em Cinema e Audiovisual, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (Febf), em Duque de Caxias, que teve sua primeira turma neste ano; e o recém-anunciado curso de Engenharia de Energias Renováveis, no campus Maracanã, que recebe seus primeiros alunos em 2026. O curso é uma das primeiras graduações do tipo em uma universidade pública brasileira, após o reconhecimento da profissão por resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Preparação para a prova

Os estudantes podem se preparar acessando a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, onde estão disponíveis todas as provas de vestibulares anteriores com questões comentadas.

O edital, o conteúdo programático e o calendário completo do Vestibular podem ser acessados em https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=15527

SERVIÇO

2º Exame de Qualificação Vestibular Uerj 2026

Inscrições: até 04/08/2025

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 05/08/2025

Prova: 31/08/2025

Divulgação do resultado: 06/09/2025