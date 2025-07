São Gonçalo abre inscrições para 2º Festival de Seresta

O romantismo vai tomar conta da cidade no 2° Festival de Seresta de São Gonçalo. O evento terá início neste mês de agosto, quando acontece a seletiva, no dia 12 de agosto, no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, com apresentações ao vivo e abertas ao público.

Voltado para valorizar os talentos musicais da cidade, o festival está com inscrições abertas e totalmente gratuitas, feitas exclusivamente pelo WhatsApp (21) 98395-7878. Não há limite de idade para participar e as vagas são limitadas.

A programação inclui a seletiva e uma grande final, que premiará os três primeiros colocados com prêmios em dinheiro:

-1º lugar: R$ 300,00

-2º lugar: R$ 200,00

-3º lugar: R$ 100,00

Com classificação livre, o festival integra a programação cultural da cidade e foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, através da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, e reforça a importância da música como expressão artística popular.

Serviço:

Data: 12 de agosto

Horário: 14h

Local: Centro de Tradições Nordestinas (Rua José Augusto Pereira dos Santos, n° 80, Neves)

Entrada gratuita

Inscrições e informações: WhatsApp (21) 98395-7878