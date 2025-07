Manhã de "caos" em Alcântara: dois acidentes quase simultâneos alteram o fluxo de uma das principais vias do bairro

As causas dos acidentes ainda estão sendo apuradas - Foto: Reprodução/redes sociais

As causas dos acidentes ainda estão sendo apuradas - Foto: Reprodução/redes sociais

O dia começou agitado nesta quinta-feira (31), no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. Logo no início da manhã, dois acidentes praticamente simultâneos aconteceram na Rua Dr. Alfredo Backer. Segundo imagens que circulam nas redes sociais, gravadas por motoristas que passavam pelo local, houve uma batida entre moto e carro e uma outra entre duas motos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência envolveu uma colisão entre um carro e uma moto, com acionamento às 10h40. Um homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro. Ainda não há atualização sobre seu estado de saúde.

Já o segundo acidente, que ocorreu a poucos metros do primeiro, envolveu a colisão entre duas motos. As imagens que circulam nas redes mostram o momento em que bombeiros, que haviam acabado de atender o primeiro acidente, correm em direção à nova ocorrência, onde é possível ver uma pessoa caída no chão. Ainda não há informações sobre feridos.

As causas dos acidentes ainda estão sendo apuradas.