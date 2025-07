Mulher tenta embarcar com mais de 190 frascos de lança-perfume e é presa na rodoviária

A mulher foi presa com 196 frascos de lança-perfume - Foto: Reprodução/PMERJ

Agentes do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) prenderam, na noite desta quarta-feira (30), uma mulher que tentava embarcar em um ônibus com 196 frascos de lança-perfume, na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo.

Os agentes suspeitaram da passageira e realizaram a abordaram. Segundo a corporação, a mulher levaria o material para Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O caso foi encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas), assim como todo o material apreendido.

