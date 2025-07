Ressaca no Rio chega ao terceiro dia e fecha saídas de baías para embarcações

A ressaca que atinge o Rio de Janeiro chegou ao terceiro dia nesta quinta-feira (31), com ondas de até 4 metros de altura. A Capitania dos Portos do estado fechou três saídas de baías para qualquer embarcação, como a Baía de Guanabara, por causa do aumento no nível do mar.

A Marinha do Brasil mantém o alerta para ondas que podem invadir pistas e garagens de edifícios até esta quinta-feira. Por meio de nota, a corporação informou que “o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro declarou a impraticabilidade total” devido às “condições adversas de vento e mar”.

Os avisos de impraticabilidade total se estendem às baías de Sepetiba e da Ilha Grande. De acordo com a Marinha, é possível realizar denúncias anônimas para identificar possíveis infratores e embarcações que tentem entrar nas baías.

Nas redes sociais, o Centro de Operações Rio informou que a pista e o calçadão da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foram reabertos ao tráfego no final da madrugada desta quinta-feira. Entretanto, o local segue sendo monitorado por causa dos efeitos da ressaca, por equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), da Guarda Municipal e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Na última terça-feira (29), o Capitão dos Portos já havia restringido “a navegação para embarcações de esportes e recreio, transporte de passageiros, pesca, transporte de carga e demais embarcações isentas de praticagem” na área de saída da Baía de Guanabara.