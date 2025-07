Lina Borbi apresenta livro 'A verdade é vagabunda' na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

A novela “A verdade é vagabunda” é uma das atrações da Casa Urutau na 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O livro aborda questões como saúde mental, violência de gênero e disputa de narrativas, com assinatura de Lina Borbi. É um heterônimo usado pela artista Angela Brandão em parte das obras que cria. Angela vai conversar com leitores sobre o texto publicado pela editora Urutau, nesta sexta-feira (1°), às 14h30, na casa da Rua do Comércio 33.

A autora diz que o livro é um suspense psicológico com a história de uma mulher mantida em cativeiro dentro de casa. Silenciada, a personagem tenta estabelecer o diálogo, oferecendo ao sequestrador o que tem de mais valioso: os rascunhos guardados em um caderno. As rasuras e a mistura de tempos narrativos formam as peças de uma trama surpreendente, conta Angela Brandão, que vive e trabalha nos EUA como atriz e tradutora.

Angela se formou em Comunicação pela PUC-Rio e tem dois outros livros publicados, “Quarentena Amorosa” e “Fio de Corte”, além de uma carreira de compositora e cantora na MPB.

Como Lina Borbi, além de “A verdade é vagabunda”, assina o roteiro e a direção do curta-metragem “Enquanto ela fala”, também sobre mulheres. O filme foi premiado recentemente no Sydney Women's International Film Festival, na Austrália, no Voices of Women Short Film, nos EUA, Austrália e Quênia, no Remember The Future World Film Festival em Cannes e no Berlin Short Film Awards.

“Nós mulheres sempre somos muitas. Já a Lina reside apenas nos segredos de um processo criativo sem rosto”, acrescenta Angela Brandão.

Leia também:

Desemprego no Brasil recua para 5,8% no segundo trimestre, menor nível da série histórica do IBGE

Espetáculo do Coletivo Afromaré faz apresentações gratuitas em Niterói