Bienal do Livro Rio 2025 movimenta R$ 1,18 bilhão no estado

A 22ª edição da Bienal do Livro Rio, realizada entre os dias 13 e 22 de junho pela GL events e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), movimentou R$ 1,18 bilhão para a economia do estado do Rio de Janeiro, o equivalente a 0,10% do PIB fluminense. Os números, que fazem parte de uma pesquisa inédita realizada pelo Ibmec, mostram ainda que 62% dos visitantes são moradores da capital, 29%, de outras cidades do estado e 9%, turistas de outras regiões do Brasil.

“A pesquisa revela que a Bienal do Livro Rio, que já estava entre os quatro maiores eventos do Rio, é não só um Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, mas um importante ativo de desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Os eventos tanto os de público final quanto os técnico-científicos e de negócios - têm papel de serem uma espécie de molas propulsoras da economia, capazes de impulsionar diretamente diversos setores. Nesta edição da Bienal, de acordo com a pesquisa, o comércio foi o mais aquecido no período, com um incremento de R$ 553 milhões, seguido pelos segmentos de hospedagem (R$ 200 milhões) e alimentação (R$ 163 milhões). Também registraram impacto expressivo as áreas de cultura (R$ 137 milhões) e transporte (R$ 126 milhões)”, destaca Milena Palumbo, CEO da GL events na América Latina.

O resultado foi uma Bienal de recordes. Foram mais de 740 mil pessoas e 6,8 milhões de livros vendidos, um crescimento de 23% em relação a 2023. Mais de 700 expositores participaram da festa literária. Ainda de acordo com o levantamento do Ibmec, a estimativa é que os gastos diretamente associados ao evento tenham sido de R$ 589 milhões. Valor próximo à estimativa que a Prefeitura do Rio divulgou (R$ 535,4 milhões) na tarde do último dia do festival.

Leia também!

▸ Governo analisa acabar com obrigatoriedade de aulas na autoescola para tirar CNH



▸ Espetáculo do Coletivo Afromaré faz apresentações e oficinas gratuitas em Niteroi

"A Bienal é uma programação que atrai cada vez mais o público jovem, 81% têm até 34 anos. São pessoas ávidas pela leitura, que vão até lá para comprar os livros que desejam. Boa parte mora no estado, mas há um destaque interessante entre os que vivem fora do município do Rio.

A pesquisa conduzida pelo Ibmec apontou ainda que, entre os visitantes de fora do município, 62% disseram que certamente retornariam à cidade nos próximos 12 meses, devido à boa experiência que tiveram. Os pesquisadores entrevistaram 2.897 pessoas durante o evento. O intervalo de confiança médio do estudo é de 95%.