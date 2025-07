Demitido após lamentar reajuste de R$ 0,20 no vale-alimentação, ex-gari é recontratado em São Gonçalo

Patrick diz que foi demitido por ter reclamado de um reajuste de apenas R$ 0,20 no vale-alimentação - Foto: Reprodução/TikTok

Patrick diz que foi demitido por ter reclamado de um reajuste de apenas R$ 0,20 no vale-alimentação - Foto: Reprodução/TikTok

Demitido após criticar o reajuste de apenas R$ 0,20 no vale-alimentação em uma transmissão ao vivo na internet, o ex-gari Patrick, que "viralizou" nas redes sociais, foi recontratado pela Prefeitura de São Gonçalo, mas em uma nova função. O caso ganhou repercussão após o jovem publicar um novo vídeo dizendo que sua demissão ocorreu por ter exposto a situação em uma rede social.

"A Prefeitura de São Gonçalo me procurou. E graças a Deus e a vocês comentando e compartilhando, estou empregado de novo. A prefeitura me recontratou, mas não na coleta de lixo", contou Patrick.

Na gravação que "viralizou" no TikTok, Patrick lamentou sobre o pequeno reajuste:

"Só porque eu tive coragem de botar a minha cara para dizer que é covardia o que estão fazendo. Aumentar R$ 0,20 no Sodexo do gari. Limpamos São Gonçalo todo", afirmou.

O que diz a Prefeitura de São Gonçalo:

A Prefeitura de São Gonçalo informou em nota, inicialmente divulgada pelo jornal EXTRA, que Patrick não tinha vínculo direto com o município e era funcionário da empresa terceirizada Força Ambiental. Após a repercussão do caso, no entanto, o município decidiu oferecer uma nova oportunidade ao rapaz.

“Diante da repercussão, a Prefeitura entrou em contato com a empresa para entender os reais motivos da demissão e conversou com o rapaz, entendendo que, apesar do erro, ele merecia uma oportunidade. O rapaz será contratado e atuará na área de atividades esportivas/recreativas, onde passará por avaliação de desempenho para confirmar sua adaptação às novas funções”, informou em nota.

Também procurada, a empresa responsável pela coleta de lixo no município afirmou que a demissão foi uma “decisão técnico-administrativa”, e que Patrick receberá todos os seus direitos trabalhistas. Questionada sobre o motivo do reajuste ser de apenas R$ 0,20, a empresa Força Ambiental decidiu não comentar.