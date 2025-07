Previsão do tempo: Frente fria avança e provoca ventos fortes e queda de temperatura

Uma frente fria avança sobre o Rio de Janeiro e provoca tempo instável na capital fluminense e em cidades vizinhas nesta terça-feira (29). A previsão do tempo também aponta para um dia chuvoso e com queda de temperatura em São Gonçalo e Niterói, com os termômetros oscilando entre mínima de 17°C e máxima de 23°C, segundo o Climatempo.

Também há previsão de forte ventania em ambas as cidade devido à chegada de um ciclone extratropical, que passa mais próximo à costa, podendo causar a intensidade dos ventos no estado com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca emitido para o trecho entre Iguape, em São Paulo, e Macaé, no Rio de Janeiro, com ondas que podem chegar até 3,5 metros de altura, no período entre 9h de terça-feira (29) até 21h de quinta-feira (31).

Em São Gonçalo e Niterói a máxima não deve passar dos 22°C pelo menos até quinta-feira (31).

Confira a previsão do tempo:

SÃO GONÇALO

- Terça-feira (29): Máxima de 23°C e mínima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quarta-feira (30): Máxima de 22°C e mínima de 14°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Quinta-feira (31): Máxima de 22°C e mínima de 15°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.

- Sexta-feira (1): Máxima de 24°C e mínima de 16°C. Previsão de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

- Sábado (2): Máxima de 25°C e mínima de 15°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Domingo (3): Máxima de 26°C e mínima de 16°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Terça-feira (29): Máxima de 24°C e mínima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quarta-feira (30): Máxima de 21°C e mínima de 15°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Quinta-feira (31): Máxima de 21°C e mínima de 15°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.

- Sexta-feira (1): Máxima de 23°C e mínima de 16°C. Sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de chuva.

- Sábado (2): Máxima de 25°C e mínima de 16°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Domingo (3): Máxima de 25°C e mínima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Terça-feira (29): Máxima de 21°C e mínima de 16°C. Dia nublado com chuva pela manhã. À tarde pode garoar.

- Quarta-feira (30): Máxima de 22°C e mínima de 12°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Quinta-feira (31): Máxima de 21°C e mínima de 13°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.

- Sexta-feira (1): Máxima de 24°C e mínima de 14°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Sábado (2): Máxima de 24°C e mínima de 14°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Domingo (3): Máxima de 27°C e mínima de 15°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.