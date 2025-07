Botafogo recusa proposta do Burnley, da Inglaterra, pelo lateral Vitinho

Vitinho seguirá no Botafogo após proposta do Burnley, da Inglaterra - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo recusou uma proposta do Burnley, da Inglaterra, pelo lateral-direito Vitinho. Os ingleses ofereceu 4 milhões de euros (R$ 25,9 milhões) para ter o jogador de volta. Além disso, o perdão da dívida, ou seja, o abatimento dos valores restantes no pagamento parcelado pelo Alvinegro.

A diretoria do Glorioso considerou a proposta baixa. Internamente, há uma projeção de que Vitinho possa ser negociado por mais que o triplo dos valores fixos ofertados pelo Burnley, cerca de 15 a 18 milhões de euros (R$ 116,7 milhões).

Em 2024, o Botafogo desembolsou 8 milhões de euros fixos (R$ 49,3 milhões, na cotação da época) em contratação que rendeu a Vitinho o posto de defensor mais caro da década no futebol brasileiro. Vitinho tem 49 jogos pro Botafogo. Ele marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Vindo de empate com o Corinthians no último sábado (26), o Botafogo muda o foco para a Copa do Brasil. O Alvinegro entra em campo no estádio Nilton Santos às 19h (de Brasília) desta terça-feira (29), pelo jogo de ida das oitavas de final, para enfrentar o Bragantino.