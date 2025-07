Carlinhos de Jesus fala sobre diagnóstico e uso de muletas e cadeira de rodas

O coreógrafo usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (28), para esclarecer o motivo de estar usando cadeira de rodas e muletas nos últimos dias. O dançarino explicou que foi diagnosticado com uma condição séria de saúde, mas tranquilizou os seguidores ao dizer que está "tudo sob controle".

“Há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos. Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados”, informou aos fãs pela rede social.

Ele contou que em um breve relato sobre o seu desenvolvimento, "a recuperação está sendo lenta, mas firme". Ao fim contou detalhes da situação e agradeceu aos fãs.

"Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar. Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", concluiu.