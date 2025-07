Naturgy anuncia redução de tarifas de gás natural em agosto

A Naturgy informa que as tarifas de gás natural sofrerão redução a partir de 1º de agosto. O reajuste será decorrente da diminuição no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras e vai beneficiar cerca de 1 milhão de clientes, nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV.

A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de 1,39% para o segmento residencial (7m³/mês); 1,45% para o comercial (400 m³/mês); 3,73% para postos de GNV e de 3,47% para as indústrias (3Mm³/mês).

Para os clientes que moram no interior do estado (Ceg Rio), a redução será de 3,50% para residencial (7m³/mês), 4,07% para o comercial (400 m³/mês), 7,27% para postos de GNV e 5,56% para indústrias (3Mm³/mês).

GNV se consolida como o combustível mais econômico do Rio

Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados. Com as novas tarifas, quem utiliza o combustível no estado chega a economizar cerca de 50% sobre o etanol e a gasolina. Além disso, quem opta pelo GNV tem direito a um desconto de 62,5% no IPVA.

Hoje, um carro popular percorre aproximadamente 14 quilômetros com 1 m³ de GNV, sete quilômetros com 1 litro de etanol e 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Além de ser mais econômico, o GNV também é mais sustentável, pois emite cerca de 20% menos dióxido de carbono do que a gasolina e o diesel.

Para auxiliar no cálculo de rendimento e economia com o uso do GNV, a Naturgy oferece em seu site um aplicativo web, o Simulador de Economia. Além disso, o motorista conta com um aplicativo para celular (Simulador GNV) que indica a localização de postos de abastecimento com o combustível, além de esclarecer mitos e conferir dicas de segurança.