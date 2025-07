Placa de mirante em homenagem a Juliana Marins é reinstalada após cair durante ventania em Niterói

A placa em homenagem à publicitária Juliana Marins, que havia "sumido" no último sábado (26) conforme denunciou o pai da jovem através das redes sociais, foi reinstalada neste domingo (27) no Mirante da Praia do Sossego, em Niterói.

De acordo com a prefeitura, o objeto acabou se soltando da base devido ao temporal que atingiu a cidade na última sexta-feira (25).

"Estive há pouco no mirante e trilha Juliana Marins e, para meu espanto, as placas não estavam mais lá. O que será que leva uma pessoa a pegar algo que não é seu e que não tem nenhuma importância para ele, mas que é importantíssimo para outros? Sinceramente, não sei", disse Manoel Marins, pai de Juliana, que imaginou que a placa havia sido furtada.

Leia também:

Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia geral em procedimentos de tatuagem; Entenda

Inea registra a volta da onça-pintada ao Rio



Ao ser informado pela Prefeitura de que o objeto havia "caído" por conta da forte ventania, Manoel corrigiu a publicação: "Acabei de saber que a placa do mirante caiu, ou foi retirada, devido à ventania de ontem", disse.

Em comunicado, a Prefeitura de Niterói informou que "devido à ventania e o temporal da última sexta-feira, a placa que fica localizada no mirante Juliana Marins soltou da base". "Funcionários da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) recolheram, guardaram a placa e ela foi recolocada ontem (domingo)."