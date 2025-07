Pai de Juliana Marins denuncia que placa de mirante em homenagem a ela foi furtada

O pai de Juliana Marins, que morreu após cair em uma trilha de um vulcão na Indonésia, utilizou as redes sociais para denunciar que criminosos roubaram a placa do Mirante que homenageia sua filha, em Niterói.

A placa estava localizada na praia do Sossego. Manoel Marins utilizou seu Instagram para se queixar: "Estive há pouco no mirante e trilha Juliana Marins e, para meu espanto, as placas não estavam mais lá. O que será que leva uma pessoa a pegar algo que não é seu e que não tem nenhuma importância para ele, mas que é importantíssimo para outros? Sinceramente, não sei."

Pai de Juliana critica, pelas redes sociais, desaparecimento da placa | Foto: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Niterói instalou a placa em homenagem à Juliana Marins no dia 8 de julho. O mirante, considerado um dos mais belos da cidade, foi batizado com o nome da jovem viajante. Segundo sua família, o local era um dos preferidos de Juliana.

A jovem nasceu no Rio de Janeiro, mas morava em Niterói, na Região Metropolitana. Juliana estava fazendo um mochilão na Ásia desde fevereiro e havia passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia, compartilhando registros da viagem nas redes sociais.