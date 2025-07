São Gonçalo e Duque de Caxias lideram ranking de furto de energia no estado do Rio

Energia furtada nos três primeiros meses do ano nas oito cidades com mais casos seria capaz de abastecer Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Macaé por um ano - Foto: Divulgação/ Enel Distribuição

Os municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo lideraram o ranking de furto de energia entre as 66 cidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio. No primeiro trimestre deste ano, as localidades registraram, respectivamente, 34,35% e 31,53% de perdas não técnicas de energia, o que significa que mais de 30% de toda a energia distribuída pela empresa nessas duas cidades foi perdida, principalmente por causa das ligações irregulares. Os municípios de Araruama (22,36%), Cabo Frio (21,47%), Angra dos Reis (18,51%), Niterói (17,95%), Campos dos Goytacazes (14,76%) e Macaé (8,22%) completam o ranking de furto de energia nos três primeiros meses do ano.

O combate a esse tipo de crime é um dos principais desafios que a Enel Rio enfrenta. Hoje, 17% das unidades consumidoras atendidas pela distribuidora estão concentradas em áreas de severa restrição operacional. Essas áreas de risco são responsáveis por 59% do total de perdas não técnicas registradas pela empresa. Somente de janeiro a março deste ano, o volume de energia furtado apenas nas oito primeiras cidades do ranking seria suficiente para abastecer os municípios de Niterói, São Gonçalo, Campos e Macaé juntos por um ano - o que representa um universo de cerca de 870 mil clientes com um consumo médio de 240 kWh por unidade consumidora.

Até o fim de março, foram realizadas cerca de 50.700 inspeções na rede elétrica para coibir o furto na área de concessão da empresa. Em parceria com as autoridades policiais, foram lavrados 68 Relatórios de Ocorrência junto à Polícia Civil, com 42 pessoas detidas em flagrante.

“Intensificamos a parceria com as autoridades de Segurança Pública no combate ao furto de energia, mas ainda há áreas em que somos impedidos de entrar. Nos últimos 20 anos, entre 2004 e 2024, registramos um crescimento de 541% de unidades consumidoras em áreas de risco, ou seja, em locais em que não podemos atuar. Nessas localidades, a empresa fica impedida de realizar manutenções preventivas, ações de combate ao furto e reparos na rede", afirma José Luis Salas, Diretor de Redes da Enel Rio.

Furto de energia é crime

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. A distribuidora também cobra os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa, de quem praticou as fraudes. Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas de energia.

Além de crime, as fraudes e furtos comprometem a qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento de energia.

Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato” põe em risco a sua vida e da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o site da Enel em https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/denuncie.aspx, o aplicativo Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.