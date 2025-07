Elefantes-marinhos são vistos em diferentes regiões de Niterói neste fim de semana

Neste fim de semana, a presença de elefantes-marinhos em diferentes regiões de Niterói surpreendeu os moradores e banhistas. No sábado (26), um elefante‑marinho‑do‑sul (Mirounga leonina) surgiu em Piratininga, deixando a população encantada com a aparição. Com cerca de 3 a 4 toneladas, o jovem animal repousava sobre as pedras.

Profissionais da Guarda Ambiental de Niterói e da Econservation isolaram um raio de 40 metros em torno dele para garantir a segurança de todos e estão monitorando sua saúde até que possa seguir seu caminho de forma segura.

Apesar de incomum, a presença desse tipo de animal é esperada nesta época do ano. Jovens mamíferos vindos da Patagônia costumam se afastar das colônias em busca de alimento ou descanso durante o inverno no Hemisfério Sul.

Veterinários avaliam o estado de saúde do animal, que poderá seguir seu caminho assim que estiver em condições. A espécie Mirounga leonina pode chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 3 toneladas.

Nova aparição

Depois do avistamento de um exemplar da espécie na manhã de sábado (26), na orla de Piratininga, um outro elefante-marinho voltou a surpreender os moradores de Niterói no domingo (27), dessa vez nadando nas águas da Baía de Guanabara, próximo ao Rio Sailing Club, no bairro de São Francisco.

A visita ilustre foi registrada pelo ex-prefeito e atual secretário-executivo da Prefeitura de Niterói, Axel Grael, que compartilhou o momento em suas redes sociais. “Vejam que surpresa! Vi, há pouco, esse belo elefante-marinho nadando nas águas da Baía de Guanabara. Ontem, um animal desta mesma espécie chamou atenção na orla de Piratininga”, publicou Axel.

Por precaução, o próprio Rio Sailing Club entrou em contato com a Guarda Ambiental de Niterói, que enviou uma equipe ao local. Segundo Axel Grael, também foi feito contato com o grupo de monitoramento de mamíferos da UERJ, para garantir que o animal pudesse seguir sua jornada com segurança.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal reforça que, ao avistar um animal silvestre, a população deve acionar o telefone 153 do CISP e jamais tentar tocá-lo ou alimentá-lo. Os procedimentos de resgate seguem protocolos específicos, podendo incluir encaminhamento a centros especializados como CRAS, CETAS ou Instituto Vital Brazil, se necessário.