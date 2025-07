Anvisa suspende oito lotes de suplemento de vitamina D e ômega 3

A Anvisa suspendeu, nesta quarta-feira (23), oito lotes do suplemento D-Ômega, uma combinação de ômega 3 e vitamina D. Fabricado pela DVN Pharma, da empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais Ltda, o suplemento declarava o prazo de validade incorretamente.

O erro no prazo de validade foi identificado pelo próprio fabricante, que logo comunicou à Anvisa. A empresa começou a recolher voluntariamente os produtos, conforme previsto pela legislação sanitária.

A Anvisa determinou a suspensão imediata de comercialização, distribuição e uso dos lotes 706200124, 706200225, 706200325, 706200425, 706200525, 706800125, 706800225 e 706800325.

De acordo com a Anvisa, a falha que motivou a suspensão dos lotes traz prejuízo à segurança do uso. Utilizar suplementos vencidos ou com validade duvidosa pode afetar a saúde, principalmente em produtos com ácidos graxos, como o ômega 3. O tempo e as condições de armazenamento, a oxidação desses compostos pode gerar substâncias tóxicas.

Já sobre a vitamina D, sua eficácia reduz e impacta pessoas com deficiência nutricional. O erro no prazo de validade compromete tanto a segurança quanto o benefício nutricional do suplemento.

A decisão da suspensão não foi isolada, já que esse ano foi marcado pelo aumento das ações de fiscalização sobre alimentos e produtos nutricionais. Somente em 2025, mais de 100 marcas já foram punidas por irregularidades, com diversos produtos retirados das prateleiras por apresentarem riscos à saúde e falhas na qualidade.

Entre os principais problemas identificados estão a presença de microrganismos perigosos e a fabricação sem controle sanitário. A Anvisa também tem concentrado esforços na investigação da origem e nos métodos de produção, cobrando maior transparência das empresas do setor.

A lista de suspensões vai além dos suplementos e inclui itens de consumo diário, como azeites, cafés e temperos. Em muitos casos, foram detectadas adulterações, como adição de substâncias não informadas ao consumidor ou diluição com ingredientes de baixa qualidade.