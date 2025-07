Com muletas e perna engessada homem pilota motocicleta na Zona Oeste

Transeuntes que passavam pela Avenida Pirpirituba, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, registraram o momento em que um motociclista passava pela via com a perna engessada e muletas penduradas, nessa terça-feira (22).

De acordo com a Guarda Municipal, o motociclista cometeu duas infrações, a primeira por conduzir o veículo com incapacidade física que implicava na segurança do trânsito e a segunda por dirigir com a motocicleta sem placa.

A infração resulta em 7 pontos na carteira de motorista, além da multa de R$239,47.

Segundo informações da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2024 foi marcado pelo maior número de mortes no trânsito desde 2008.

O Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgou que 723 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito, apenas em 2024. No primeiro trimestre deste ano, foram registradas 185 mortes por essa causa.

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, apontam que cerca de 69% dos acidentes entre janeiro de 2023 a abril deste ano, ocorreram por motociclistas. Ainda de acordo com a pasta, R$130 milhões são gastos por ano com cirurgias de atendimento de pessoas que foram vítimas de acidente com motocicletas.