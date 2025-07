Poupança digital é oferecida pela Prefeitura do Rio para quem recebe benefício social

Nesta quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) assinará um convenio juntamente com o Banco do Brasil, que garantirá aos beneficiários dos seus programas sociais o acesso à poupança social digital. A medida será direcionada a quem integra os programas Família Acolhedora e Guarda Subsidiada, benefícios incluídos no Catálogo de Programas Sociais (CATPS) da Prefeitura do Rio. A iniciativa vai permitir que o benefício seja movimentado com mais segurança e praticidade, sem custo de manutenção mensal e com serviços gratuitos, como transferências e operações via Pix.

A mudança vai substituir o cartão fisico pela conta digital, a abertura da poupança vai ser automatica, feita pela própria secretaria, e a ativação da conta será feita pelo beneficiario no aplicativo.

O Banco do Brasil oferece a poupança social digital desde o fim de 2024, criada com base na Lei 14.075, de outubro de 2020. O banco informa que a modalidade permite que os beneficiários tenham acesso às principais transações bancárias, como Pix, transferências, pagamento de contas, recarga de celular, compras com cartão digital e saques e também na rede de correspondentes bancários.

Leia também:

Botafogo empresta Patrick de Paula ao Estoril com cláusula de renovação; entenda

Rapper Oruam se entrega à polícia

O sistema de gestão dos programas sociais, desenvolvido pela IplanRio em parceria com a SMAS, permite controle detalhado do cadastro, pagamentos e histórico dos usuários. A integração com o Banco do Brasil é coordenada pela equipe do Cadastro Único e Transferência de Renda (CADTR).

A iniciativa representa um avanço tecnológico e operacional, garantindo agilidade e mais segurança para os milhares de cidadãos atendidos pela rede de assistência do município.